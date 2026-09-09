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Андреас Пистиолис высказался о перспективах Елатонцева в ЦСКА

Андреас Пистиолис высказался о перспективах Елатонцева в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход центрового Кирилла Елатонцева в армейский клуб.

«Кириллу Елатонцеву, как и ожидалось, предстоит большая работа: вписаться в команду, игроки которой вместе уже три года. Многое из того, что мы делаем, происходит на автопилоте, но это не просто для новичка, который только сейчас приходит в клуб. Всегда очень сложно вписаться в команду, которая работает вместе столько лет, но я верю, что он добьётся успеха вовремя. Но это долгий путь.

Всегда хорошо иметь в команде хороших местных игроков, которые останутся надолго и помогут развиваться. Но сразу скажу, что габариты — его главное преимущество. Нам нужен молодой парень с энергией и хорошим ростом. Нам не хватало этого в последние годы, чтобы улучшить подборы, а затем, надеюсь, он будет совершенствоваться и прибавлять на площадке по ходу сезона», — приводит слова Пистиолиса телеграм-канал «ТВ СТАРТ».

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