Пистиолис рассказал, чем займётся в самолёте во время перелёта ЦСКА во Владивосток

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча против «Динамо» из Владивостока в рамках регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ, отметив, что для него это первый визит в этот город.

«Я первый раз отправляюсь во Владивосток. Это очень волнительно. Я знаю, что у них раньше была команда в Лиге ВТБ, и поездки туда были очень долгими и сложными. Но, знаете, волнительно потому, что один из плюсов моей профессии, моей работы — это возможность побыть в местах, куда я бы иначе никогда не поехал. Так что это интересная поездка. Посмотрим, как всё пройдёт. У нас есть некоторый опыт адаптации к разным часовым поясам, как, например, с Красноярском, но это не то же самое. Это ещё дальше. Мы разберёмся.

Для нас это не будет проблемой. Каждый матч против них — это челлендж. Но это касается любой игры с любой командой, так что нет смысла размышлять об этом слишком долго. А время в самолёте можно использовать с умом. Работа, чтение книг, отдых, пожалуй. Я что-нибудь придумаю, и это точно для меня будет необычный полёт», — приводит слова Пистиолиса телеграм-канал «ТВ СТАРТ».