Американский разыгрывающий «Динамо» признался, что болел за ЦСКА в прошлом сезоне

Американский разыгрывающий приморского «Динамо» Джейлен Блэкмон о знакомстве с защитником ЦСКА Мело Тримблом. Баскетболист признался, что в сезоне-2025/2026 внимательно следил за играми армейцев в Единой лиге ВТБ.

«Мой брат является лучшим другом Мело Тримбла, поэтому мы с Мело хорошо знакомы. Более того, я смотрел много матчей Единой лиги ВТБ прошлого сезона из-за него. Можно сказать, что ЦСКА был моей любимой командой в том чемпионате, потому что там играл Тримбл», — приводит слова Блэкмона телеграм-канал «Два кольца».

Перед переходом во владивостокское «Динамо» Джейлен Блэкмон выступал за бельгийский «Лимбург» в объединённой лиге Бельгии и Нидерландов BNXT. За 38 матчей он в среднем набирал 22,6 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи за игру.

Процент реализации за сезон составил 46,7% с игры, 37,6% трёхочковых и 88,8% штрафных бросков. В июле 2026 года Блэкмон подписал контракт с приморским клубом, который в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат Суперлиги и дебютирует в Единой лиге.