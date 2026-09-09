«Я молодой и готов». Защитник «Динамо» Блэкмон — о перелётах по 8-9 часов во Владивосток

Американский разыгрывающий приморского «Динамо» Джейлен Блэкмон заявил, что считает переезд в новую команду Единой лиги ВТБ определённым вызовом, и отметил, что его не пугают длительные перелёты, связанные с географическим положением клуба.

«Я не только следил за играми Лиги ВТБ, но и знаю, что «Динамо» — новая команда для турнира. Поэтому для меня переезд сюда является определённым вызовом. И да, я знаю, где находится Владивосток. Летать по восемь-девять часов меня не пугает, я молодой и готов к этому», — цитирует Блэкмона телеграм-канал «Два кольца».

Напомним, до перехода во владивостокское «Динамо» Джейлен Блэкмон защищал цвета бельгийского «Лимбурга» в объединённой лиге Бельгии и Нидерландов BNXT. В 38 матчах американский баскетболист набирал в среднем 22,6 очка, 2,6 подбора и 2,7 передачи.

Его точность составила 46,7% с игры, 37,6% при бросках из-за дуги и 88,8% с линии штрафных. В июле 2026 года Блэкмон подписал контракт с «Динамо». В прошлом сезоне владивостокская команда выиграла регулярный чемпионат Суперлиги, а теперь готовится к дебюту в Единой лиге.