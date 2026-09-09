19-летняя баскетболистка из США погибла в ДТП перед сезоном, в котором играла бы с сестрой

19-летняя Джордан Скотт, баскетболистка женской команды Университета Эвансвилла, погибла в ДТП в ночь на 6 сентября в округе Уоррик, штат Индиана. Об этом сообщает WRTV.

По данным полиции, Скотт была единственной, кто находился в автомобиле. Около 00:42 машина двигалась по трассе, но на крутом повороте съехала с дороги, врезалась в столб и опрокинулась на бок в лесополосе. Баскетболистка погибла на месте. По предварительной версии следствия, причиной аварии могли стать высокая скорость и особенности дорожного участка.

В Университет Эвансвилла Скотт перешла всего несколько недель назад — из колледжа Уобаш-Вэлли. В дебютном сезоне она провела 27 матчей и в 26 из них выходила в стартовом составе. В новом сезоне Джордан должна была играть вместе с младшей сестрой Джейден, которая также выступает за «Пёрпл Эйс».

Скотт окончила школу Касл и считалась одной из сильнейших баскетболисток региона. Она дважды включалась в первую сборную конференции SIAC, ещё дважды получала почётное упоминание при выборе символической сборной штата, а также входила в первую сборную округа Метро.