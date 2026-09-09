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В «Клипперс» недовольны наказанием Кавая Леонарда за историю с фиктивным спонсором

В «Клипперс» недовольны наказанием Кавая Леонарда за историю с фиктивным спонсором
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В «Лос-Анджелес Клипперс» недовольны тем, что НБА ограничилась штрафом в $ 700 тыс. для форварда Кавая Леонарда за его роль в истории с компанией Aspiration. В клубе считают наказание чрезмерно мягким. Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер в блоге Марка Штейна.

Расследование возможного нарушения потолка зарплат продолжалось около года. НБА начала его в сентябре 2025 года после публикации спортивного журналиста Пабло Торре о «фиктивном» спонсорском соглашении. За время расследования «Клипперс» передали лиге более 30 тыс. документов. Кроме того, показания дали свыше 20 свидетелей, которых в общей сложности опросили 30 раз. Сотрудники клуба потратили на содействие НБА «тысячи часов».

Помимо штрафа, Леонард должен выплатить лиге компенсацию за неправомерные выгоды, которые «Клипперс» предоставили его дяде и бывшему бизнес-представителю Деннису Робертсону. Робертсон, уволенный Леонардом ещё в июне 2026 года, получил от НБА пятилетний запрет на ведение бизнеса и взаимодействие с командами и другими структурами лиги от имени игроков. При этом контракт Леонарда не был аннулирован, а сам баскетболист избежал дисквалификации.

Подробнее о ситуации: