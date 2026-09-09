Дончич высказался об отношениях с Леброном и настрое в «Лейкерс» после ухода форварда

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что благодарен за время, проведённое со звёздным форвардом Леброном Джеймсом, но сейчас сосредоточен на текущем составе команды.

«Да, это было крутое время. Я благодарен за всё, чему научился, играя с ним, но в то же время думаю, что нахожусь в лучшем месте, сосредоточившись на парнях, которые сейчас со мной. У этой группы другое мышление. Все кажутся голодными, все хотят быть здесь, считаю, это важно. Я не оглядываюсь назад, а сосредоточен на том, чтобы построить что-то своё», — приводит слова Дончича инсайдер НБА Марк Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Дончич и Джеймс выступали вместе за «Лейкерс» с 2025 года, когда словенский разыгрывающий перешёл в команду из «Даллас Маверикс». В июле 2026 года Джеймс покинул «Лейкерс» и подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс».