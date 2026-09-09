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Блэкмон — о рекорде Ратэн-Мэйса в Единой лиге: 25 очков в среднем? Это впечатляет!

Блэкмон — о рекорде Ратэн-Мэйса в Единой лиге: 25 очков в среднем? Это впечатляет!
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Американский разыгрывающий приморского «Динамо» Джейлен Блэкмон прокомментировал рекорд результативности Единой лиги ВТБ Ксэвьера Ратэн-Мэйса и заявил о желании превзойти это достижение.

«25 очков в среднем по сезону? Это впечатляет! Не знал, что ему принадлежит рекорд. Но теперь, конечно, я хочу его превзойти. Хотя это будет непросто — на первом месте результат команды, да и, скорее всего, я чаще буду играть плеймейкера по сравнению с прошлым сезоном в Бельгии», — цитирует Блэкмона телеграм-канал «Два кольца».

Рекорд Ратэн-Мэйса (991 очко за сезон-2023/2024 за «Енисей») уже был превзойдён. В сезоне-2024/2025 американец Дуэйн Бэйкон, выступавший за «Зенит», набрал 1022 очка за 58 матчей. Однако Ратэн-Мэйс по-прежнему остаётся рекордсменом лиги по средней результативности за сезон — 25,4 очка за игру. Бэйкону для преодоления общей суммы потребовалось на 19 матчей больше.

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