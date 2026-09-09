Брат защитника «Динамо» Блэкмона работает в клубе НБА и может посетить Владивосток

Разыгрывающий приморского «Динамо» Джейлен Блэкмон рассказал, что его семья планирует посетить матчи команды в нынешнем сезоне.

«У меня баскетбольная семья, конечно, они хотят поддержать меня в этом сезоне. В следующем месяце мои родители приедут на домашнюю игру, мой отец, который работает главным тренером старшей школы Мэрион. По ходу сезона постарается добраться до Владивостока и мой средний брат Виджай, он с недавних пор работает в тренерском штабе «Нью-Орлеан Пеликанс».

А вот у старшего брата — Джеймса — будет свой сезон в чемпионате Литвы, но, кто знает, может, и ему удастся побывать на моей игре», — цитирует Блэкмона телеграм-канал «Два кольца».

Стоит отметить, что Виджай Блэкмон работает ассистентом тренера по физической подготовке в «Нью-Орлеане» и входит в состав отдела медицинского сопровождения и спортивной подготовки.