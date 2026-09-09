Крис Пол: величайший момент в моей спортивной карьере — набрать 61 очко в честь моего деда

Разыгрывающий Крис Пол, завершивший карьеру в НБА, рассказал, что самым значимым моментом в его спортивной карьере стала игра в выпускном сезоне школы, в которой он набрал 61 очко в память о своём дедушке.

«Как я уже говорил, я принял решение поступать в Университет Уэйк-Форест 14 ноября. А 15 ноября моего дедушку убили. 19 ноября состоялись его похороны, а 20 ноября у меня была первая игра в баскетбольном сезоне выпускного года. Вся моя семья приехала на похороны, и я тогда не знал, стоит ли мне вообще выходить на площадку на следующий день. Моему дедушке был 61 год, когда он умер.

В той игре — первой в моём выпускном сезоне — я набрал 59 очков. Потом я пошёл в проход, бросил, попал с флоутера и заработал фол. Это принесло мне 61-е очко. Я подошёл к линии штрафных. На тот момент рекорд штата по количеству очков за одну игру составлял 67 очков — его установил Майкл Джордан. Но у меня было 61 очко. Я подошёл к линии штрафных, выбросил мяч за пределы площадки, ушёл с паркета и обнял отца. До сих пор это один из величайших, если не величайший момент в моей спортивной карьере — набрать 61 очко в честь моего дедушки.

Когда я видел, как он заботился о моей семье — эмоционально, финансово и во всех остальных отношениях, — именно это и дало мне мотивацию. Именно это по-настоящему придало мне силы, потому что я равнялся на него. Смотрел на своего дедушку и видел, чего ему удалось добиться. Он часто говорил мне: «Крис, я не хочу, чтобы какой-то человек