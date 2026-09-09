«Я был лучше в боях». Экс-баскетболист НБА сравнил себя с Джоном Джонсом

Экс-баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Джонсон заявил, что любит смешанные единоборства больше, чем баскетбол, и назвал себя более сильным бойцом, чем игроком.

— Джеймс, вас называли одним из самых опасных баскетболистов в истории из-за вашего опыта в ММА и кикбоксинге. Можете рассказать, какой на самом деле у вас опыт в ММА, как проходили тренировки в детстве?

— Да, я провёл несколько боёв в ММА. Мне это нравилось. Как я уже сказал, многие приходят в ММА, вероятно, в колледже или уже после его окончания. А я занимался этим с детства. Для меня это был первый любимый вид спорта, моя первая любовь. И по сей день я люблю его больше, чем баскетбол.

— Я видел вашу цитату, что вы хотели бы подраться с Джоном Джонсом или кем-нибудь вроде него. При росте 6 футов 7 дюймов (201 см) у вас есть преимущество в габаритах. Как, по-вашему, прошёл бы такой бой? И думаете ли вы заняться ММА после завершения баскетбольной карьеры?

— Не знаю. Я уже в том возрасте, когда всё это начинает… угасать. Времени становится всё меньше. Отец Время до сих пор непобедим. Но нет, я испытываю только любовь и уважение к Джону Джонсу. Он великий боец, вероятно, один из лучших, кто когда-либо надевал перчатки и заходил в клетку. Просто остаюсь собой. Я уверен в себе, знаю, через что прошёл