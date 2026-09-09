Защитник «Голден Стэйт» рассказал, что происходит с Карри во время тяжёлых тренировок

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Уилл Ричард рассказал об отношении разыгрывающего команды Стефена Карри к тренировкам.

«Это полностью изменило моё представление о тренировочном процессе. Он относится ко всему очень серьёзно. Важно каждое повторение, важна каждая деталь. Но для Стефена каждое повторение — как отдельный матч. Даже если он устал, для него это всё равно полноценная тренировка.

Когда спортсмены устают, их показатели обычно начинают снижаться, а концентрация ослабевает. Но когда Стефен чувствует усталость, он, наоборот, становится ещё более сосредоточенным и внимательнее относится к деталям в каждом повторяющемся движении», — приводит слова Ричарда NBC Sports.

Стоит отметить, что тренировки Карри известны своей интенсивностью и продолжительностью. Хотя из-за синдрома «колена бегуна», из-за которого он пропустил бóльшую часть прошлого сезона, Стефен скорректировал свою программу, это не отразилось на уровне нагрузки.