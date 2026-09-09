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«Кто бы не хотел видеть Леброна в своей команде?» Президент «Филадельфии» — о Джеймсе

«Кто бы не хотел видеть Леброна в своей команде?» Президент «Филадельфии» — о Джеймсе
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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Майк Гэнси высказался о подписании 41-летнего Леброна Джеймса в межсезонье НБА — 2026.

«Мы знаем, что с Леброном Джеймсом команда станет сильнее. Я хочу сказать, кто бы не хотел видеть Леброна Джеймса в своей команде? Я давно его знаю. Очень его уважаю. У нас прекрасные отношения», — приводит слова Гэнси The New York Times.

Напомним, минувшим летом Леброн подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на сумму $ 8 млн с опцией игрока на второй сезон. Предстоящий сезон станет для Джеймса 24-м в НБА.

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