«Большая попытка замять дело». Карим Абдул-Джаббар — о скандале с Леонардом

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар прокомментировал решение лиги по делу форварда Кавая Леонарда. По мнению легендарного центрового, наказание выглядит непоследовательным: лига словно разделила ответственность между клубами и окружением игрока, фактически избавив самого Леонарда от серьёзных последствий.

«Правила работают только тогда, когда ко всем применяют одинаковые стандарты. Судя по вынесенным наказаниям, лига, похоже, распределила вину между командами и Робертсоном — дядей Леонарда, — а к самому Леонарду отнеслась довольно снисходительно.

Если вам кажется, что вся эта история — большая попытка замять дело, то вы не одиноки. Как можно заявлять, что берёшь на себя полную ответственность, а потом сваливать всё на «людей из своего близкого круга»? Леонард сам заключал контракты со всеми этими компаниями, и именно они платили ему деньги, которые он не имел права получать.

В конечном счёте складывается впечатление, что лига договорилась с профсоюзом игроков и назначила Леонарду минимальное наказание — в обмен на то, что профсоюз не станет передавать дело в арбитраж. В итоге за жадность Леонарда и его дяди расплачиваться прид