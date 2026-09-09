Кливленд — о поражении от «Бешикташа»: во второй четверти игра вышла из-под контроля

Защитник ЦСКА Антониус Кливленд прокомментировал поражение от турецкого «Бешикташа» в матче международного предсезонного турнира Gloria Cup в Белеке. Встреча завершилась со счётом 80:57 в пользу турецкой команды.

«Эта игра была тяжёлой. Во второй четверти мы набрали всего шесть очков, а с таким результатом сложно победить. Не уверен, сколько очков набрали они, но думаю, именно во второй четверти игра вышла из-под контроля. Нам нужно лучше действовать в атаке, а когда не идут броски, необходимо лучше играть и в защите.