«Астана» объявила об уходе тренера и 11 игроков после отказа от участия в Единой лиге

Баскетбольный клуб «Астана» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Миодрагом Райковичем и 11 игроками команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

В состав «Астаны» больше не входят Рустам Мурзагалиев, Вадим Щербак, Руслан Айткали, Владимир Иванов, Олег Балашов, Александр Жигулин, Роберт Пан, Сардал Абашидзе, Амирали Сулейменов, Владислав Исаенко и Магжан Сарсенгалиев.

«Клуб выражает огромную благодарность всем игрокам за их вклад в развитие баскетбола, за одержанные победы и время, проведённое в клубе. Спасибо за работу, парни!» — говорится в пресс-релизе клуба.

Кадровые изменения стали частью масштабной перестройки в клубе. Вчера, 8 сентября, должность генерального директора покинул Самсон Аракелян. Решение связано с переходом «Астаны» от участия в международных турнирах к системной подготовке молодёжного резерва.

Ранее клуб объявил об отказе от участия в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ, объяснив это необходимостью оптимизировать финансирование. После выхода «Астаны» из турнира в новом сезоне выступят 11 команд вместо 12.