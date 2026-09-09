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Алекса Аврамович встретился с ЦСКА в Анталье и обратился к болельщикам

Алекса Аврамович встретился с ЦСКА в Анталье и обратился к болельщикам
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Сербский защитник Алекса Аврамович, выступавший за ЦСКА в сезоне-2024/2025, встретился с командой в Анталье во время турнира Gloria Cup. Аврамович в минувшем сезоне играл в Евролиге, проведя 23 матча. В среднем за игру серб набирал 7,0 очка, делал 1,4 подбора, отдавал 2,7 передачи и совершал 1,0 перехвата.

«Привет всем болельщикам! Здесь Алекса. Я так рад видеть вас и встретиться с моими друзьями из команды. Желаю всего наилучшего на следующий сезон. И в конце: «Мы ЦСКА! Мы победим. Надеюсь, мы выиграем всё! Удачи!» — сказал Алекса Аврамович в видео, опубликованном пресс-службой баскетбольного ЦСКА.

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