НБА может рассмотреть покупку Евролиги вместо создания собственной лиги — источник

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может рассмотреть возможность приобретения Евролиги на фоне планов европейского турнира по расширению. Об этом итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, американская лига изучает такой вариант из-за сложностей с реализацией собственного проекта в Европе. При этом Евролигa продолжает подготовку к расширению и переходу к новой модели развития.

Ключевая встреча руководства Евролиги состоится 5 октября в Италии. На заседании совета лиги в Вилле д’Эсте в Черноббио планируется обсудить дальнейшее расширение турнира, в том числе состав участников. Также должны быть представлены места проведения будущих «Финалов четырёх»: Абу-Даби примет турнир в 2027 и 2029 годах, Валенсия — в 2028-м, Милан — в 2030-м.

В издании напоминают, что в процессе расширения Евролиги 11 кандидатов представили предложения, связанные с получением новых франшиз. Совокупный объём заявленных инвестиций приближается к € 700 млн, а общие вложения в развитие турнира в ближайшие пять лет могут превысить € 3,2 млрд.

На этом фоне НБА может рассматривать не создание отдельной европейской лиги, а приобретение уже существующего турнира и развитие его структуры с использованием собственных маркетинговых возможностей. При этом речь идёт именно о возможном сценарии.