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Защитник «Зенита» Емченко рассказал, как отцовство изменило его жизнь

Защитник «Зенита» Емченко рассказал, как отцовство изменило его жизнь
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он стал отцом, и признался, что испытывает только эмоции счастья.
— Летом вы стали отцом. Как изменилась ваша жизнь?
— Только в лучшую сторону, нереальные ощущения! Мы уезжали с командой на сборы в Сербию, но, когда приехал, увидел, насколько сын вырос, чему новому он ещё научился. Мы с супругой счастливы, получаем удовольствие от процесса каждый день, каждую секунду используем, чтобы погрузиться в родительство. Делаем всё от нас зависящее, чтобы поскорее помочь сыну изучить этот мир, адаптироваться. Испытываю только эмоции счастья, — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

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