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«Локомотив-Кубань» проиграл клубу Евролиги на турнире Gloria Cup в Турции

«Локомотив-Кубань» проиграл клубу Евролиги на турнире Gloria Cup в Турции
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В турецком городе Белек завершился матч международного предсезонного баскетбольного турнира Gloria Cup между стамбульским «Анадолу Эфес» и российским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 85:74 (19:14, 30:21, 18:19, 18:20) одержал «Анадолу Эфес».

Gloria Cup
09 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул
Нет данных
Локомотив-Кубань
Краснодар

Отметим, в трёх предыдущих встречах на турнире краснодарский клуб одержал две победы. 1 сентября «Локомотив-Кубань» одолел турецкий «Петким» со счётом 88:78. 3 сентября краснодарцы проиграли турецкому «Тюрк Телеком» со счётом 84:93. 6 сентября «Локо» одержал волевую победу над «Тофашем» со счётом 113:112.

Напомним, на этом турнире также выступает московский ЦСКА.

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