«Локомотив-Кубань» проиграл клубу Евролиги на турнире Gloria Cup в Турции

В турецком городе Белек завершился матч международного предсезонного баскетбольного турнира Gloria Cup между стамбульским «Анадолу Эфес» и российским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 85:74 (19:14, 30:21, 18:19, 18:20) одержал «Анадолу Эфес».

Отметим, в трёх предыдущих встречах на турнире краснодарский клуб одержал две победы. 1 сентября «Локомотив-Кубань» одолел турецкий «Петким» со счётом 88:78. 3 сентября краснодарцы проиграли турецкому «Тюрк Телеком» со счётом 84:93. 6 сентября «Локо» одержал волевую победу над «Тофашем» со счётом 113:112.

Напомним, на этом турнире также выступает московский ЦСКА.