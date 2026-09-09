Стало известно, как изменятся правила баскетбола в новом сезоне Единой лиги

Перед стартом нового сезона Единая лига ВТБ провела рабочую встречу с тренерами клубов и судейский семинар, на которых обсуждались изменения в правилах, вступающие в силу с сезона-2026/2027. Нововведения затронут трактовку технических и неспортивных фолов, а также расширят список игровых эпизодов, доступных для видеопросмотра. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой лиги.

В частности, технический фол теперь разделён на две категории в зависимости от тяжести нарушения. Более серьёзные нарушения (категория 1) по-прежнему будут влечь за собой автоматическое удаление при накоплении, тогда как менее серьёзные (категория 2) не будут учитываться при дисквалификации.

Вместо термина «неспортивный фол» вводятся два новых понятия: «деструктивный фол» и «грубый фол». За деструктивное нарушение команда соперника получит два штрафных броска и право на владение мячом. За грубый фол следует удаление с площадки.

Кроме того, расширен перечень игровых ситуаций, которые судьи могут пересматривать с помощью системы видеоповторов.

Изменения также затронули правило ведения мяча и трактовку пробежки. Вопросы определения броскового или неброскового фола, по замыслу разработчиков, будут решаться проще и однозначнее.