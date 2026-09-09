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«Лейкерс» установят статую 13-кратного чемпиона НБА Фила Джексона у домашней арены

«Лейкерс» установят статую 13-кратного чемпиона НБА Фила Джексона у домашней арены
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Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» установит статую 13-кратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Фила Джексона у домашней арены, сообщает пресс-служба НБА. Церемония открытия запланирована на 9 апреля 2027 года.

80-летний Джексон дважды становился чемпионом НБА в качестве игрока и завоевал 11 титулов в качестве тренера. Он возглавлял «Лейкерс» с 1999 по 2004 год и с 2005 по 2011 год, установив рекорд клуба по количеству побед во главе команды — 610.

Под руководством Джексона «Лейкерс» пять раз становились чемпионами НБА. Также тренер выиграл шесть титулов с «Чикаго Буллз». Во время карьеры игрока Джексон выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс»).

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