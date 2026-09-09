Егор Дёмин поделился фото с тренировок перед вторым сезоном в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографии с тренировок, на которых 20-летний российский баскетболист готовится к старту сезона-2026/2027.

Фото: Личный архив Егора Дёмина

«На полпути к звёздам», — подписал фотографии Дёмин.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в североамериканской лиге он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом.

Фото: Личный архив Егора Дёмина

Российский баскетболист принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.