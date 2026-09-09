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Центровой «Локо» Хаджибегович поделился ожиданиями от Суперкубка Единой лиги

Центровой «Локо» Хаджибегович поделился ожиданиями от Суперкубка Единой лиги
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Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович рассказал о настрое на Суперкубок Единой лиги ВТБ, который стартует 18 сентября, и целях на сезон.

— 18 сентября начнётся Суперкубок Единой лиги ВТБ. Для тебя это новый турнир. Как настраиваешься, какие личные цели ставишь?
— Я играю профессионально уже 12 лет – это приличный срок – и за это время привык к тому, что каждый турнир требует максимальной отдачи. Мне не нужно дополнительно настраиваться, я всегда должен выходить на площадку и показывать свой уровень. А цель – выиграть Суперкубок, конечно же. Мы вообще настраиваемся всё выиграть в наступающем сезоне, — приводит слова Хаджибеговича издание «Гудок».

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