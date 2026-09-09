«Уралмаш» разгромил «Самару» в контрольном матче

Екатеринбургский «Уралмаш» одержал уверенную победу над «Самарой» в контрольной встрече в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился со счётом 95:65 (25:11, 20:27, 26:18, 24:9).

Самым результативным в составе «Уралмаша» стал Кирилл Попов, набравший 15 очков, сделавший две передачи и четыре подбора. По 13 очков записали на свой счёт американский центровой Октавиус Эллис (две передачи, шесть подборов) и россиянин Игорь Вольхин (одна передача, шесть подборов).

В составе «Самары» отличился российский форвард Дмитрий Чебуркин. На его счету 19 очков.

Напомним, первый матч нового сезона Единой лиги состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш».