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«Уралмаш» разгромил «Самару» в контрольном матче

«Уралмаш» разгромил «Самару» в контрольном матче
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Екатеринбургский «Уралмаш» одержал уверенную победу над «Самарой» в контрольной встрече в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился со счётом 95:65 (25:11, 20:27, 26:18, 24:9).

Самым результативным в составе «Уралмаша» стал Кирилл Попов, набравший 15 очков, сделавший две передачи и четыре подбора. По 13 очков записали на свой счёт американский центровой Октавиус Эллис (две передачи, шесть подборов) и россиянин Игорь Вольхин (одна передача, шесть подборов).

В составе «Самары» отличился российский форвард Дмитрий Чебуркин. На его счету 19 очков.

Напомним, первый матч нового сезона Единой лиги состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш».

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