Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении от «Уралмаша» в контрольном матче

Главный тренер «Самары» Милош Павичевич рассказал о причинах разгромного поражения в контрольной игре с «Уралмашем» (65:95).

«Неудачное начало… Но хорошо, что мы уже в первой половине вернулись в игру. Держались три четверти, а в четвёртой у ребят уже банально не было сил. Мы не реализовали свои броски, где-то не вернулись назад – отсюда и такой разгромный счёт. Первые три четверти в нашем исполнении были хорошими. Нужно продолжать работать, игра длится 40 минут, и нужно искать какие-то другие ресурсы, чтобы бороться на равных весь матч.

Надеюсь, что дальше дела у нас будут лучше. Сегодня у нас отсутствовали Чеваренков, Походяев и Шейко – очень важные для нас игроки, по ходу матча получил травму Петенев. Но мы должны готовиться и к таким играм, когда у нас нет кого-то из основы: не бывает такого, чтобы все лидеры провели все встречи сезона», — приводит слова Павичевича пресс-служба клуба.