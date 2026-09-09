Инсайдер: «Клипперс» пока не планируют обмен Брэндона Ингрэма

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что «Лос-Анджелес Клипперс» пока не планирует обменивать американского форварда Брэндона Ингрэма.

«Не думаю, что сейчас это вообще обсуждается. Могут ли они сделать это в течение сезона или позже? Конечно. Но мне не сообщали, что «Клипперс» активно пытаются обменять Ингрэма», — сказал Фишер в эфире Bleacher Report.

Напомним, Ингрэм должен перейти в «Клипперс» в рамках обмена с «Торонто». В прошедшем сезоне НБА 29-летний американский форвард во второй раз в карьере принял участие в Матче всех звёзд, набирая в среднем 21,5 очка, 5,6 подбора и 3,7 передачи за игру. В апреле получил травму и перенёс операцию на пятке.