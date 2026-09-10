Центровой «Локо» Хаджибегович рассказал о подготовке к новому сезону Единой лиги

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович ответил на вопросы о ходе подготовки к новому сезону и предстоящему Суперкубку Единой лиги, который стартует 18 сентября.

— Как в целом идёт подготовка?

— На мой взгляд, всё хорошо. Самое главное – мы обходимся без травм. Работаем практически в полном составе – точнее, почти в полном, потому что ещё ждём возвращения Севы Ищенко. Ему тренерский штаб дал чуть больше отдыха, ведь он в июле ездил играть в Летнюю лигу НБА. Если продолжим подготовку в таком же ритме и в том же составе, уверен, к старту Суперкубка Единой лиги ВТБ будем в полной боевой готовности.

— Чему уделяете особенное внимание в ходе подготовки?

— В начале сборов больше занимались беговой работой и силовой подготовкой, чтобы привести всю команду к одному физическому знаменателю. Сейчас же сместили акцент на бросковые тренировки. Ещё много времени уделяем наигрыванию различных комбинаций. В команде много новичков, и для нас важно, чтобы все понимали, что делать в каждой конкретной ситуации на площадке, — приводит слова Хаджибеговича издание «Гудок».