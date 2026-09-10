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В УНИКСе объяснили переход центрового Дэвида Маккормака в команду

В УНИКСе объяснили переход центрового Дэвида Маккормака в команду
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал подписание центрового Дэвида Маккормака. Американец стал заменой Анхелю Дельгадо, который получил травму и покинул клуб.

— Как понимаю, Маккормак — быстрая замена Дельгадо, с которым ранее был расторгнул контракт из‑за травмы?
— Да, Дельгадо, во время выступлений за сборную получил травму. У него и до этого, похоже, были травмы… Так как такая ситуация, мы нашли ему замену в лице Маккормака, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Стоит отметить, что с 2025 года Маккормак, помимо американского, имеет и руандийское гражданство. Благодаря этому он регулярно привлекается к выступлениям за национальную сборную Руанды.

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