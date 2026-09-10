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«Ищем день и ночь». Президент УНИКСа Богачёв — о поисках замены Дельгадо

«Ищем день и ночь». Президент УНИКСа Богачёв — о поисках замены Дельгадо
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, как клубу удалось оперативно найти замену Анхелю Дельгадо и чего команда ждёт от новичка Дэвида Маккормака.

— Как так быстро, оперативно удалось найти замену?
— Ищем день и ночь. У нас день, в Америке — ночь. И наоборот. Звонили в Америку по вопросам перехода игрока. Посмотрим, как Маккормак себя проявит. Но вроде травм не было, за «Баварию» он неплохо себя проявил в прошлом сезоне, играл в Евролиге, статистика неплохая.

Плюс за ведущие турецкие команды у него хороший опыт выступлений. Надеемся, сможет хорошо помочь нам. Ждём его в команде. Сейчас игроку оформляется виза, — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

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