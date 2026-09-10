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Президент США Дональд Трамп назвал обмен Луки Дончича «плохой сделкой»

Президент США Дональд Трамп назвал обмен Луки Дончича «плохой сделкой»
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Президент США Дональд Трамп признался, что не понимает, зачем «Даллас Маверикс» в феврале 2025 года обменял звёздного защитника Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У «Даллас Маверикс» большая команда, и, надеюсь, хорошая. Но должен вам сказать: я не понимаю этот обмен. Эта сделка… Нет — что я вообще знаю о баскетболе? Я бы сказал, что в историю спорта она войдёт не как величайший обмен. Возможно, наоборот — как худший обмен в истории спорта», — приводит слова Трампа Dallas News.

Затем Трамп сравнил переход Дончича с обменом Бейба Рута из «Бостон Ред Сокс» в «Нью-Йорк Янкиз» в 1919 году — одной из самых неравноценных сделок в истории бейсбола.

«Нет, вообще-то… Хорошо, знаете, какой обмен был худшим в истории спорта? Конечно, Бейб Рут. Бейб Рут — 19-летний питчер — в обмен на 36-летнего игрока третьей базы и $ 100 тыс. По тем временам это, наверное, было как $ 10 млн сегодня — «Бостону» нужны были деньги. Так что обмен Бейба навсегда останется худшим.

Но, может, теперь это Лука? Это была не очень хорошая… Нет, это был плохой обмен. Может, его можно переиграть? Я постоянно переигрываю сделки. Надо и эту сделку переиграть. Я не понимаю, зачем они так сделали», — добавил президент США.

Стоит отметить, что сделка 1919 года обошлась «Бостон Ред Сокс» гораздо дороже, чем $ 100 тыс. После перехода Бейба Рута «Нью-Йорк Янкиз» выиграл 26 из своих 27 чемпионских титулов, тогда как «Ред Сокс» на протяжении 86 лет — с 1918 по 2004 год — не могли завоевать Мировую серию. Это явление получило название «Проклятие Бамбино» — по про