Стало известно, когда начнётся суд над экс-тренером НБА Чонси Биллапсом после ареста

Судебный процесс по делу бывшего главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапса перенесён почти на четыре месяца. Об этом сообщает KGW8.

Первоначально слушания должны были начаться в ноябре 2026 года, однако теперь отбор присяжных начнётся 8 марта 2027-го. Процесс пройдёт в федеральном суде Бруклина и, как ожидается, продлится около четырёх недель. Напомним, Биллапса арестовали в октябре 2025 года — после первого матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026. Его задержание стало частью федерального расследования дела о незаконных азартных играх.

Прокуратура утверждает, что член Зала славы участвовал в заранее подстроенных покерных играх, во время которых использовались электронные устройства для мошенничества. По версии следствия, эти игры организовывали преступные группировки. Биллапс, как предполагается, был одной из известных фигур, которых использовали для привлечения жертв. Те не знали, что остальные участники игры действовали сообща и были частью мошеннической схемы.

Кроме того, неназванный человек, соответствующий описанию Биллапса, якобы сообщил одному из игроко