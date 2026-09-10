«Слишком много уважения». Лопатин назвал причину поражения «Локомотива» от клуба Евролиги

Форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Лопатин подвёл итоги тренировочного сбора команды в Турции. В заключительном матче, который состоялся 9 сентября, краснодарцы встретились с «Анадолу Эфес» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup и уступили со счётом 74:85.

«Тренер сказал, что слишком много уважения к ним проявили и где-то не играли в наш баскетбол. Если бы собрались сразу же и играли жёстко, активно и собранно, был бы другой результат. Видимо, какое-то напряжение было, сидела мысль в голове, что это команда Евролиги и так далее, но надо поним