Андрей Ватутин оценил состав ЦСКА на сезон-2026/2027

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о составе команды на предстоящий сезон-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«Вхожу [в сезон] с главной мыслью: вот фраза «плотно сбитый состав» (улыбается) — она бы имела только одно толкование — чтобы это было в хорошем смысле «плотно сбитый состав». Ребята, которые здесь, они же не в силу каких-то возрастных заслуг или количества титулов — они же по-прежнему готовы выступать на самом высоком уровне и, наверное, тренером быть немного проще, потому что есть понимание, чего ждать от каждого.

Очень надеюсь, травмы обойдут нас стороной, поскольку это очень важный компонент в спорте. Ребята знают, как играть — для чего играть и с кем играть. В этом смысле действительно мало новых лиц, но я уверен, что это станет сильной чертой ЦСКА», — сказал заявил Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».