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Ватутин рассказал, чего ждёт от перешедшего в ЦСКА Кирилла Елатонцева

Ватутин рассказал, чего ждёт от перешедшего в ЦСКА Кирилла Елатонцева
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин оценил переход центрового Кирилла Елатонцева в команду перед сезоном-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«Самый дефицитный, как говорится, товар — это «большие» и «маленькие». Первый-пятый номера. И я очень надеюсь, что у Кирилла получится. По сути, он пропустил год в баскетболе. И здесь надо доказывать то, что ты можешь играть с первой тренировки. Поэтому думаю, что у него хватит силы характера, мастерства для того, чтобы выдержать это давление — справиться с первым этапом и стать важным элементом состава ЦСКА.

Такой путь в своё время проходил Сашка [Каун]: он тоже пришёл молодым игроком и потом стал одним из лучших центровых Евролиги. Примеров очень много, поэтому мне бы хотелось, чтобы у Кирилла, повторю, всё получилось», — заявил Ватутин в видео сообщества VK «Время на атаку».

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