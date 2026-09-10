«Чёрт, я здоров». Дрэймонд Грин передал первые слова Бена Симмонса после возвращения

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин рассказал о разговоре с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Беном Симмонсом и признался, что рад возвращению австралийца в НБА.

«Травмы не бывают приятными, и приятно видеть, что у него появился ещё один шанс, видеть, как он этому радуется. Я разговаривал с Беном Симмонсом и видел, насколько он счастлив снова играть в баскетбол. Первое, что он сказал: «Чёрт, я здоров. Я здоров». Такое ощущение, будто быть здоровым — это невероятное счастье. И это впечатляет: продолжать работать, когда все уже списали со счетов, особенно когда тебе не нужны деньги.

У него и так всё было норма