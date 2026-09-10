15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай Стамбул — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис назвал лучших игроков ЦСКА по игровым качествам, Тримбл выиграл две номинации

Пистиолис назвал лучших игроков ЦСКА по игровым качествам, Тримбл выиграл две номинации
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис ответил на несколько вопросов о баскетболистах команды и выбрал игроков, которые лучше остальных проявляют себя в отдельных игровых и командных аспектах, в видео для телеграм-канала Единой лиги ВТБ.

  • Лучший бросок — Каспер Уэйр;
  • Лучшая защита — Иван Ухов;
  • Лучший в раздевалке — Семён Антонов;
  • Самый атлетичный — Мело Тримбл;
  • Лучше всех двигается — Мело Тримбл;
  • Лучший сокомандник — Никита Курбанов.

Напомним, ранее ЦСКА проиграл турецкому «Бешикташу» с разницей в 23 очка в предсезонном турнире Gloria Cup.

Следующий матч в рамках международного турнира Gloria Cup ЦСКА проведёт сегодня, 10 сентября, и встретится с турецким «Галатасараем», начало игры — в 18:00 мск.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»: