Пистиолис назвал лучших игроков ЦСКА по игровым качествам, Тримбл выиграл две номинации

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис ответил на несколько вопросов о баскетболистах команды и выбрал игроков, которые лучше остальных проявляют себя в отдельных игровых и командных аспектах, в видео для телеграм-канала Единой лиги ВТБ.

Лучший бросок — Каспер Уэйр;

Лучшая защита — Иван Ухов;

Лучший в раздевалке — Семён Антонов;

Самый атлетичный — Мело Тримбл;

Лучше всех двигается — Мело Тримбл;

Лучший сокомандник — Никита Курбанов.

Напомним, ранее ЦСКА проиграл турецкому «Бешикташу» с разницей в 23 очка в предсезонном турнире Gloria Cup.

Следующий матч в рамках международного турнира Gloria Cup ЦСКА проведёт сегодня, 10 сентября, и встретится с турецким «Галатасараем», начало игры — в 18:00 мск.