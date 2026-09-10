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Дрэймонд Грин назвал игрока «Клипперс», который может проявить себя из-за проблем клуба

Дрэймонд Грин назвал игрока «Клипперс», который может проявить себя из-за проблем клуба
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин назвал игрока «Лос-Анджелес Клипперс», который, по его мнению, может проявить себя на фоне проблем клуба.

«Если вы — Брэндон Ингрэм и вы переживаете эту ситуацию в «Клипперс», вы будете пытаться заявить о себе. Если вы посмотрите на сложившуюся ситуацию, то всё это нехорошо, просто дерьмово, на самом деле. У этой команды нет будущего.

Он может снова стать участником Матча всех звёзд, начать доминировать на площадке и в конечном итоге добиться того, чтобы «Клипперс» обменяли его туда, где он будет нужен, а они получат несколько пиков, потому что им они нужны», — сказал Грин в своём подкасте.