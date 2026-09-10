Кулагин назвал причину отсутствия некоторых игроков «Уралмаша» в матче с «Самарой»

Защитник екатеринбургского «Уралмаша» Михаил Кулагин прокомментировал результат товарищеского матча с «Самарой», состоявшегося вчера, 9 сентября. Встреча завершилась уверенной победой «Уралмаша» со счётом 95:65. Самым результативным игроком команды стал Кирилл Попов, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший две результативные передачи.

«Мы играли не в полном составе — несколько ребят пока отсутствуют из-за травм. Желаем им скорейшего выздоровления, чтобы мы скорее могли собраться все вместе и сыграть!

Сама игра прошла здорово, было приятно поиграть вместе. Парни, отыгравшие Спартакиаду, наверное, сейчас находятся в чуть лучшей физической и игровой форме, потому что мы провели уже шесть матчей. Теперь нам предстоит всем вместе, как единой команде, улучшать нашу игру. Продолжаем работать и готовиться к сезону», — приводит слова Кулагина телеграм-канал «Уралмаша».