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Китай — Франция: прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионату мира по баскетболу среди женщин 2026 начнется в 15:30 10 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча плей-офф ЧМ по баскетболу среди женщин Китай — Франция
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10 сентября в 15:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по баскетболу среди женщин между сборными Китая и Франции. Игра пройдёт на «Берлин Арене». Мировое первенство продлится до 13 сентября.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 (ж) . 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Китай
Окончен
61 : 90
Франция
Китай: Хань - 21, Шуюй - 19, Синьюй - 7, Чжан - 7, Чжан - 3, Чень - 2, Сунь - 2, Юань, Сыюй, Тан, Чень, Цзя
Франция: Салаун - 15, Жоанне - 15, Уильямс - 14, Лакан - 12, Астье - 9, Ээи-Вукосавлевич - 8, Лейте - 5, Малонга - 4, Бадьян - 4, Туре - 4, Гейе, Бернье

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Германии. Действующим чемпионом является сборная США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира — 2026
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