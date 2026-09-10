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Бельгия — Германия: прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионату мира по баскетболу среди женщин 2026 начнется в 18:45

Начало прямой видеотрансляции матча ЧМ по баскетболу среди женщин Бельгия — Германия
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10 сентября в 18:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по баскетболу среди женщин между сборными Бельгии и Германии. Игра пройдёт на «Берлин Арене». Мировое первенство продлится до 13 сентября.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 (ж) . 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 18:45 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 93
Германия
Бельгия: Мессеман - 29, Лисова-Мбака - 11, Линскенс - 10, Аллеман - 10, Ванло - 7, Мунунга - 3, Деларе - 2, Массей - 2, Раметт, Классенс, Массей, Куртио
Германия: Фибих - 17, Сабалли - 16, Питерсон - 13, Бюнер - 13, Гюлих - 12, Вильке - 10, Гайзельзёдер - 5, Зонтаг - 3, Айхмайер - 2, Дауб - 2, Бессойр, Билефельд

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Германии. Действующим чемпионом является сборная США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира — 2026
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