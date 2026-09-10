Экс-игрок обвинил «Клипперс» в ошибочном диагнозе, который стоил ему четырёх лет в НБА

Бывший игрок НБА Глен Дэвис заявил, что медицинский штаб «Лос-Анджелес Клипперс» неправильно диагностировал перелом его стопы, из-за чего он продолжал выступать через боль и в итоге потерял несколько лет карьеры.

«В каждом матче плей-офф, когда я сломал стопу, мне кололи обезболивающее. Я не знал, что она сломана. Если бы знал, что у меня перелом, даже не пытался бы играть на уколах. Я бы сказал: «Всё, я закончил. Мне нужна операция». Но продолжал играть через боль. Мы проиграли, после этого мне даже не провели обследование.

В сентябре того же года я узнал, что у меня сломана стопа. И тогда уже не мог попасть ни в одну команду. Я не мог никуда устроиться. Ушёл оттуда, мне отдали рентгеновские снимки, а в «Клипперс» сказали: «