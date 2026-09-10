Чемпион НБА Джош Харт: мы охотники, «Никс» нравится быть в этой роли

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт уверен, что команда не остановится и завоюет второе чемпионство подряд.

«Не думаю, что на нас будет какая-то большая мишень, потому что, насколько я понимаю, никто не считает нас фаворитами на повторную победу. Используем это как дополнительную мотивацию. Мы всё ещё охотники и не собираемся довольствоваться одним титулом. Очевидно, следующая цель — завоевать ещё один. Поэтому мы охотники, нам нравится быть в этой роли. Не могу дождаться, когда получу чемпионский перстень. Не могу дождаться, это будет весёлый вечер. Это будет просто невероятно», — приводит слова Харта Basket News.

Напомним, церемония вручения перстней состоится 20 октября, когда в матче открытия сезона «Нью-Йорк Никс» встретится с Леброном Джеймсом и принципиальным соперником ,«Фи