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Джейлен Браун: люди воспринимают победу в НБА как нечто однозначное, но я не согласен

Джейлен Браун: люди воспринимают победу в НБА как нечто однозначное, но я не согласен
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Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американец Джейлен Браун высказался о своём отношении к победам.

«Большинство людей воспринимает победу как нечто однозначное. Они считают, что всё это чёрное и белое. Я не согласен. Очевидно, у каждой игры так или иначе есть результат. Но у победы есть контекст. Как я ощущал себя, каковы результаты моей работы, как я взаимодействовал с одноклубниками? Справился ли я со своей задачей? Было ли мне страшно? Был ли это тот момент, когда я должен был взять на себя лидерство?» — приводит слова Брауна издание The Hollywood Reporter.

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