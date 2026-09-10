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Баркли считает, что нынешний состав «Лейкерс», вероятно, сильнее «Далласа» образца 2024-го

Баркли считает, что нынешний состав «Лейкерс», вероятно, сильнее «Далласа» образца 2024-го
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли сравнил нынешний состав «Лос-Анджелес Лейкерс» с разыгрывающим Лукой Дончичем и защитником Остином Ривзом с командой «Даллас Маверикс» образца 2024 года, которая дошла до финала НБА.

«Действительно хочу, чтобы у «Лейкерс» всё получилось.

Во-первых, я большой поклонник Луки, а ещё большой поклонник Остина Ривза. Думаю, они будут лучше, чем многие ожидают. Лука и Кайри Ирвинг вывели «Даллас» в финал, ну же, парень. Этот соста