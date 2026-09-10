Американский защитник Джален Адамс покинул «Парму» и продолжит карьеру в Китае

Американский защитник Джален Адамс покинул «Парму» и продолжит играть в китайском клубе «Сычуань Блю Уэйлс». Баскетболист присоединился к пермской команде летом 2025 года.

«Спасибо, Джален! Американский защитник продолжит карьеру в китайском «Сычуань Блю Уэйлс». А мы благодарим Джея за отзывчивость, яркую и результативную игру и победы в составе «Пармы». Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается в телеграм-канале «Пармы».

В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ Адамс провёл 39 матчей, 24 из которых начал в стартовом составе. В среднем защитник набирал 13,1 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал четыре результативные передачи за игру. Также на его счету 1,2 перехвата в среднем за матч. Кроме того, с клубом он завоевал бронзовые медали турнира Basket Cup.