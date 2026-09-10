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Джейлен Браун: политика в баскетболе приглушает любовь к игре

Джейлен Браун: политика в баскетболе приглушает любовь к игре
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Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американец Джейлен Браун высказался о факторах, влияющих на его отношение к игре.

«Я всегда думал: «Так люблю эту игру, хочу играть на самом высоком уровне». И я сделал это благодаря этой мысли.

Конечно же, в игре существует политика. Есть вещи, на которые делается акцент ради зрелищности, прибыли и статистики. И да, это иногда приглушает любовь к игре. Но я настолько сильно её люблю, что всё это никогда не сможет меня лишить удовольствия», — приводит слова Брауна издание The Hollywood Reporter.

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