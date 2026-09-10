15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — США. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Галлинари — о карьере в НБА: я самый большой пример из серии «а что, если бы...»

Галлинари — о карьере в НБА: я самый большой пример из серии «а что, если бы...»
Комментарии

Бывший игрок НБА Данило Галлинари признался, что до сих пор вспоминает обмен 2011 года, в результате которого он вместе с другими игроками оказался частью сделки по переходу Кармело Энтони из «Денвер Наггетс» в «Нью-Йорк Никс».

«Я думаю об этом только с друзьями и семьёй, когда мы иногда говорим о баскетболе и моей карьере. Мы вспоминаем об этом, когда я возвращаюсь в Нью-Йорк и разговариваю со своими болельщиками или людьми в Нью-Йорке, которые до сих пор работают в «Никс». Мы говорим об этом, но, к сожалению, из-за моих травм в моей карьере осталось очень много вопросов из серии «а что, если бы…»

Не знаю, наверное, я самый большой пример из серии «а что, если бы…» в истории этой игры. Возможно. Но это часть карьеры в НБА. К сожалению, со мной это происходило, наверное, чаще, чем с любым другим спортсменом, если говорить о травмах, но я не думаю об этом слишком много», — приводит слова Галлинари HoopsHype.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Они под защитой. 5 суперзвёзд НБА, которых точно не обменяют в новом сезоне Они под защитой. 5 суперзвёзд НБА, которых точно не обменяют в новом сезоне
Дёмин не удивит прогрессом, Леброн останется топом. Прогноз статистики на новый сезон НБА Дёмин не удивит прогрессом, Леброн останется топом. Прогноз статистики на новый сезон НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android