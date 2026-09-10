Галлинари — о карьере в НБА: я самый большой пример из серии «а что, если бы...»

Бывший игрок НБА Данило Галлинари признался, что до сих пор вспоминает обмен 2011 года, в результате которого он вместе с другими игроками оказался частью сделки по переходу Кармело Энтони из «Денвер Наггетс» в «Нью-Йорк Никс».

«Я думаю об этом только с друзьями и семьёй, когда мы иногда говорим о баскетболе и моей карьере. Мы вспоминаем об этом, когда я возвращаюсь в Нью-Йорк и разговариваю со своими болельщиками или людьми в Нью-Йорке, которые до сих пор работают в «Никс». Мы говорим об этом, но, к сожалению, из-за моих травм в моей карьере осталось очень много вопросов из серии «а что, если бы…»

Не знаю, наверное, я самый большой пример из серии «а что, если бы…» в истории этой игры. Возможно. Но это часть карьеры в НБА. К сожалению, со мной это происходило, наверное, чаще, чем с любым другим спортсменом, если говорить о травмах, но я не думаю об этом слишком много», — приводит слова Галлинари HoopsHype.