Фото: восьмилетний сын Джейсона Тейтума лишь вдвое меньше своего отца

Дьюс, сын звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, привлёк внимание болельщиков своими физическими данными. В аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети появилось видео, на котором восьмилетний Дьюс стоит рядом с отцом. По росту мальчик уже достигает половины его габаритов.

Тейтум с восьмилетним сыном Фото: Кадр из видео

В прошедшем сезоне НБА Джейсон Тейтум набирал в среднем 21,8 очка, делал 10,0 подбора и отдавал 5,3 передачи за 16 сыгранных матчей регулярного чемпионата. Американский форвард является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024) в составе сборной США, а также шестикратным участником Матча всех звёзд.