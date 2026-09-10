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«Освободите меня». Экс-игрок УНИКСа Лоренцо Браун обратился к миланской «Олимпии»

«Освободите меня». Экс-игрок УНИКСа Лоренцо Браун обратился к миланской «Олимпии»
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Американский разыгрывающий Лоренцо Браун публично высказался о своём статусе в «Олимпии Милан», опубликовав в социальных сетях сообщение из двух слов: «Освободите меня».

36-летний баскетболист присоединился к итальянскому клубу в прошлом сезоне, но выпал из ротации команды. В минувшем сезоне Браун провёл всего 12 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 2,7 передачи и 1,6 подбора. Последний раз он выходил на площадку 22 января в домашнем матче «Олимпии» с «Жальгирисом», где провёл 7 минут 17 секунд и отметился двумя подборами и одной передачей. С тех пор опытный разыгрывающий оставался вне игры, пока «Милан» завершал сезон без него.

Летом появлялись сообщения о том, что Браун, всё ещё связанный контрактом с «Олимпией Милан», не входит в планы команды на предстоящий сезон.

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